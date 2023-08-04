Жильцы смогут менять управляющую компанию не чаще одного раза в год

Согласно соответствующему закону, этот ограничительный период не будет действовать для случаев, когда такая организация не выполняет условия договора управления домом, а также при изменении способа управления многоквартирным домом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий менять управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, чаще одного раза в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому закону, собственники смогут в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора управления домом не ранее чем через год с даты его заключения. При этом уточняется, что этот ограничительный период не будет действовать для случаев, когда управляющая организация не выполняет условия договора управления домом, а также при изменении способа управления многоквартирным домом. Ранее запрета на смену компании до истечения установленного срока в Жилищном кодексе РФ не было.

Как отмечали авторы инициативы, необходимость принятия закона обусловлена тем, что из-за высокой конкуренции в сфере управления многоквартирными домами недобросовестные компании зачастую устраивали среди жильцов повторные голосования за смену отвечающей за их дом организации. Это приводило к задвоению платежных документов и фальсификации протоколов общих собраний жильцов. Новые нормы, как ожидаются, помогут решить эту проблему.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.