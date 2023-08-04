Депутаты Госдумы будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус"

Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства, заявил спикер Госдумы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены использовать автомобили марок "Москвич", "Лада" и "Аурус", соответствующее решение было выработано по итогам обсуждения вопросов использования отечественных автомобилей, в котором приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководителей думских фракций.

"Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", - сказал Володин журналистам.

Он добавил, что в избирательных округах для депутатов арендуют автомобили разных марок. "С сентября начнем переходить только на отечественные "Москвичи", "Лады", позже будут "Волги", - отметил спикер Госдумы. Володин сообщил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3". "Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная", - заметил он.

"Решение нашего президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный", - заключил председатель палаты.

Президент Владимир Путин на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге отметили, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур.