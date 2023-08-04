Машины иностранных перевозчиков со штрафами за нарушение ПДД не будут выпускать из России

Как отмечается в сопроводительных материалах к новому закону, необходимость его принятия продиктована низкой собираемостью штрафов с иностранных перевозчиков

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому автомобили иностранных перевозчиков за нарушение любых правил дорожного движения (ПДД) смогут задерживать на границе до момента уплаты штрафа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) устанавливал, что задерживать машины иностранных перевозчиков можно только при неуплате ими штрафов за превышение установленной скорости, нарушении запрета на проезд грузовых транспортных средств и невнесение платы за возмещение вреда автодорогам. Согласно новым нормам, задержание будет производиться за неуплату всех штрафов, предусмотренных главой 12 КоАП, то есть за все штрафы в области дорожного движения.

Как отмечается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона продиктована низкой собираемостью штрафов с иностранных перевозчиков. Так, в 2020 году на них были наложены штрафы на сумму 588 млн рублей, при этом взыскано было только 405 млн рублей (68%). Принятый закон призван исправить эту ситуацию.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.