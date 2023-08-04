В России работа в незарегистрированных иностранных НПО будет караться лишением свободы

Согласно документу, если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы о введении уголовной и административной ответственности за работу в незарегистрированных иностранных неправительственных организациях (НПО), максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Один из законов дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. Так, если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. Исключения составят случаи, когда такое участие допускается в соответствии с российским законодательством о некоммерческих организациях.

Штраф за подобное нарушение для иностранцев или лиц без гражданства составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с возможным административным выдворением за пределы России.

Поправки в Уголовный кодекс

Второй закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей. Теперь, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за работу в НПО, за повторное нарушение ему будет предусмотрен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до 5 лет. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 200 часов либо принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок.

За организацию деятельности в России такой НПО срок лишения свободы может составить до трех лет с возможным лишением права занимать определенные должности до семи лет. Также в качестве наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до трех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Согласно примечанию к статье, нарушитель может быть освобожден от уголовной ответственности за участие в такой НПО, если он добровольно прекратил участие в ее деятельности и активно способствовал раскрытию или расследованию преступления.

Законы вступают в силу со дня опубликования.