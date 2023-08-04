В РСТ сообщили о прибытии первой группы китайских туристов в Россию по "безвизу"

Оно произойдет на следующей неделе, отметил представитель Российского союза туриндустрии в Китае Александр Фолько

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первая группа китайских туристов прибудет в Россию по безвизовому обмену на следующей неделе. Об этом сообщил представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Китае Александр Фолько.

"Первая группа китайских туристов уже оформляется. Она набрана туроператором из Сианя, состоит из 23 туристов и прибудет в Санкт-Петербург на следующей неделе. На этой группе тестируется функционирование механизма группового безвиза, в частности, регистрация группы, взаимодействие со страховой компанией. Как ожидается, после нее будет уже официальный запуск безвизового обмена между нашими странами", - сказал Фолько, слова которого приводят в пресс-службе РСТ.

По словам эксперта, на запуск и отладку механизма безвизового группового обмена может уйти все время, оставшееся до конца нынешнего летнего сезона. Поэтому "в полную силу" на него можно рассчитывать уже в будущем сезоне. "Скорее всего, поток из Китая в РФ в ближайшее время не достигнет прежних объемов в 2 млн туристов. Но даже если будет 300-500 тыс. человек, как в 2014 году, это будет очень неплохой результат", - резюмировал представитель РСТ в КНР.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что Россия и Китай с 1 августа готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах.