Слуцкий направил в кабмин законопроект о бесплатном протезировании зубов ветеранам

В настоящий момент законом предусмотрена компенсация ветеранам медицинской протезно-ортопедической помощи, однако зубное протезирование в эти гарантии не входит

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение в правительство РФ законопроект о гарантированной компенсации зубного протезирования ветеранам боевых действий, в том числе ветеранам специальной военной операции (СВО). Текст документа есть распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается прописать в ст. 16 закона "О ветеранах" новую норму, согласно которой меры социальной поддержки ветеранов боевых действий включают изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов.

"Ребята защищают Родину, не жалея своего здоровья, ни минуты не сомневаясь в своих действиях. Государство в свою очередь должно обеспечить им полный пакет гарантий для восстановления здоровья, необходимого лечения, продолжения нормальной, полноценной жизни", - приводит слова Слуцкого его пресс-служба.

В настоящий момент законом предусмотрена компенсация ветеранам медицинской протезно-ортопедической помощи, однако зубное протезирование в указанные гарантии не входит.