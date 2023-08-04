На Урале более 30 пострадавших от пожара в Шайдурихе получили выплаты в 100 тыс. рублей

В пресс-службе прокуратуры региона также сообщили, что из местного бюджета 49 граждан получили социальные выплаты в 10 тыс. рублей, а из областного бюджета аналогичную выплату получили 36 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Выплаты в 100 тыс. рублей получили 36 жителей пострадавшего от пожара села Шайдуриха Свердловской области, где сгорел 41 дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Из областного бюджета в качестве финансовой помощи выплачено по 100 тыс. рублей 36 гражданам, зарегистрированным в селе Шайдуриха, на общую сумму 3,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, также из местного бюджета 49 граждан получили социальные выплаты в 10 тыс. рублей, а из областного бюджета аналогичную выплату получили 36 человек. Вместе с этим выплаты в размере 10 тыс. рублей за утерю урожая в результате пожара получили 36 граждан.

"В рамках работы приемной установлены случаи, когда собственность на уничтоженное пожаром жилье у заявителей не была оформлена в установленном порядке, что затруднило получение предусмотренных мер поддержки. В этой связи Невьянская городская прокуратура в суд в интересах пострадавших и их семей направила 10 заявлений об установлении фактов владения и пользования жилыми помещениями. Кроме того, прокуратурой направлены в суд два исковых заявления о признании права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности для реализации жилищных прав", - уточнили в прокуратуре.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.