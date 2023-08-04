В Петрозаводске в месте обнаружения вируса птичьего гриппа сняли карантинные посты

В Минсельхозе добавили, что ветеринарные врачи начали обходы личных подворий в 5 км от парка, где содержится домашняя птица

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Карантинные посты и ограждения сняли на берегу реки Неглинки в парке 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске, где ранее выявили первый случай птичьего гриппа в регионе. Специалисты рекомендуют минимизировать посещение этой зоны до 25 августа и не контактировать с птицами, сообщили в группе министерства сельского и рыбного хозяйства региона в соцсети "ВКонтакте".

"При мониторинге территории парка трупы птиц не обнаружены. Карантинные посты и ограждения сняты. При этом специалисты настоятельно рекомендуют петрозаводчанам и гостям города минимизировать посещение этой зоны в течение срока ограничительных мероприятий (21 день), не подкармливать птиц и не контактировать с ними", - сказано в сообщении. В пятницу там провели второй этап дезинфекции.

В Минсельхозе добавили, что ветеринарные врачи начали обходы личных подворий в 5 км от парка, где содержится домашняя птица. Их цель - проведение клинического осмотра и взятие проб биологического материала. Также патрулирование проводит Минприроды Карелии. В угрожаемой зоне мертвых и больных птиц не обнаружено.

О первом случае выявления птичьего гриппа в Карелии сообщили в четверг. РНК вируса гриппа А обнаружили в помете утки на берегу реки Неглинки в парке 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске. При исследовании новых проб, взятых в Петрозаводске, вирус не обнаружили. Прошлые пробы отправили на повторное исследование.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.