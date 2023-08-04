В Херсонской области выдали более 55 тыс. полисов ОМС

По словам заместителя директора территориального фонда ОМС Херсонской области Николая Акутина, "граждане стали понимать, что этот полис необходим и по нему можно будет получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории России"

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Более 55 тыс. полисов ОМС были выданы жителям Херсонской области. Об этом сообщил журналистам заместитель директора территориального фонда ОМС Херсонской области Николай Акутин.

Полисы ОМС жителям Херсонской области начали выдавать 1 марта. "В последнее время граждане стали более активно обращаться за оформлением медицинского полиса. В настоящее время мы оформили уже более 55 тыс. полисов обязательного медицинского страхования", - сказал Акутин.

Он добавил, что "граждане стали понимать, что этот полис необходим и по нему можно будет получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории России".

Как передает корреспондент ТАСС, машину для оперативной выдачи полисов расположили рядом с рынком в тени. Утром не было больших очередей, потому что сотрудники быстро обрабатывали документы, при этом люди подходили постоянно. Жители Геническа отметили удобное место выдачи.

Ранее в пресс-службе Федерального фонда ОМС сообщили, что более 1 млн жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили полисы обязательного медицинского страхования. На 5 июля в Херсонской области было выдано более 31 тыс. полисов ОМС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что жители четырех субъектов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами, чтобы с начала 2024 года полноценно войти в систему ОМС.