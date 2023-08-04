В Омске зафиксировали выбросы сероводорода и изопропилбензола

Данные о выбросах передали в надзорные органы для принятия мер реагирования

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и изопропилбензола зафиксировано в атмосфере Омска, где уже больше недели введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

"3 августа 2023 года содержание сероводорода составило 1,5 ПДК в Кировском административном округе, содержание изопропилбензола составило 1,6 ПДК в Советском административном округе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минприроды Омской области добавили, что превышение ПДК по сероводороду в 1,28 раз было зафиксировано 3 августа утром и в Ленинском округе на улице Заслонова. Данные о выбросах переданы в надзорные органы для принятия мер реагирования.

Режим НМУ первой степени был введен утром 27 июля. Промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Режим неоднократно продлевался, теперь его продлили еще на сутки, до 11:00 (08:00 мск) 5 августа. Ситуацию усугубляет жара, из-за которой горожане спят с открытыми окнами. Ранее в омском минприроды заявили, что повышенное содержание вредные веществ в атмосфере свидетельствует о том, что предприятия не соблюдают предписание о снижении выбросов.

28 июля после массовых жалоб жителей были зафиксированы превышения ПДК фенола в 2 раза, метантиолов по метилмеркаптану - в 1,4 раза. 31 июля в центре Омска зарегистрировали превышения ПДК сероводорода в 1,1 раза и метантиолов - в 1,02 раза, в Кировском округе содержание сероводорода составило 1,8 ПДК, в Советском - 1,5 ПДК.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.