Развожаев предупредил жителей о громких звуках из-за уничтожения снарядов времен войны

Глава города отметил, что всего планируется обезвредить более 800 боеприпасов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС планируют провести в пятницу плановые работы по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая в Севастополе. Жители города могут услышать громкие звуки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 и до 18:00 мск будут производить плановое уничтожение более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые подняли со дна бухты Гильзовая. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно", - написал он.

Комплексные работы по обезвреживанию бухты Гильзовая начались в 2021 году. "С мая этого года водолазы-пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю подняли на поверхность более 1,6 тыс. боеприпасов, обследовав свыше гектара подводной территории. До октября водолазам МЧС России предстоит обследовать еще более 2,5 га дна бухты", - приводятся в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России, слова главы ведомства Александра Куренкова.

Сообщается, что все опасные артефакты уничтожены с соблюдением правил безопасности на спецполигоне в окрестностях Севастополя.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. Бухта Гильзовая находится недалеко от последнего рубежа обороны Севастополя - 35-й береговой батареи, она получила свое название после войны - именно из-за большого скопления боеприпасов, которые остались после ожесточенных боев. В годы Великой Отечественной войны в акватории бухты Гильзовая и на ее берегу велись ожесточенные бои. При отступлении войска сбрасывали в воду вооружение.