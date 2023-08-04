Валерий Фальков пригласил страны БРИКС присоединиться к проекту "Плавучий университет"

Как отметил глава Минобрнауки, совместные исследования демонстрируют взаимосвязь экологической повестки с географическими особенностями и климатическими условиями различных регионов мира

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках проходящей в ЮАР ежегодной встречи министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС пригласил страны БРИКС присоединиться к проекту "Плавучий университет". Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Глава Минобрнауки России предложил странам "пятерки" принять участие в проекте "Плавучий университет", который направлен на подготовку молодых специалистов в области изучения мирового океана", - сообщили в пресс-службе.

Студенты - участники проекта проходят обучение по программам плавучих университетов в различных регионах России. Экспедиции на исследовательских судах помогают молодым людям подготовиться к научной работе, получить практический опыт по изучению северных морей и найти свой путь в большую науку еще во время учебы. Участие в проекте - это уникальная возможность для исследователей всех стран БРИКС познакомиться с Северным морским путем.

Как отметил министр, совместные исследования демонстрируют взаимосвязь экологической повестки с географическими особенностями и климатическими условиями различных регионов мира.

"БРИКС в этой связи представляет собой уникальное объединение - в "пятерку" входят страны практически всех континентов, связанные общими целями и видением своего развития. Такое сотрудничество позволит ученым наших государств создать общую экологическую карту, которая будет иметь значение для всего мира", - сказал Фальков. Он отметил, что все страны БРИКС могут присоединиться к проведению международных сухопутных и морских экспедиций.

Символичным событием в сотрудничестве "пятерки", по словам главы Минобрнауки, может стать учреждение в 2024 году Дня географа стран БРИКС. Данная инициатива поддержана Русским географическим обществом, научные экспедиции которого сыграли важную роль в освоении различных регионов планеты, исследовании мирового океана, в развитии мореплавания, становлении метеорологии и климатологии. Все эти направления крайне востребованы странами - участниками объединения.