В Казахстане прорабатывают запрет на этнополитизированную символику в торговых сетях

В связи с этим до принятия соответствующих поправок палата предпринимателей Абайской области совместно с областной прокуратурой и участковым инспектором полиции провели разъяснительную работу

АСТАНА, 4 августа. /ТАСС/. Государственные органы Казахстана с участием генеральной прокуратуры прорабатывают правовые основания для запрета на распространение через торговые сети этнополитизированной символики. Об этом сообщила пресс-служба палаты предпринимателей Абайской области, расположенной на востоке республики.

"На сегодняшний день госорганами прорабатываются правовые основания по недопущению распространения через торговые сети этнополитизированной символики ("Восточный Туркестан", "Курдская рабочая партия" и т. п.). Как показывает практика, отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

В связи с этим до принятия соответствующих поправок палата предпринимателей Абайской области совместно с областной прокуратурой и участковым инспектором полиции провели разъяснительную работу для недопущения распространения через торговые сети такого рода символики.

"Рекомендуется изъять из продажи печатно-бланочную, игрушечную продукцию, сувениры, а также прочие товары народного потребления этнополитизированной направленности", - указали в пресс-службе.