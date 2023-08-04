Более 720 млн рублей выплатили подмосковным семьям на новорожденных с начала 2023 года

По программе "Я родился в Подмосковье" у семей есть выбор - получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 36 тыс. семей в Московской области получили с начала 2023 года денежную выплату для приобретения предметов и средств для ухода за детьми по случаю рождения ребенка. Общая сумма выплат составила более 720 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, в регионе получили более 36 тыс. семей с малышами. На эти цели из бюджета выделено порядка 722 млн рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что в регионе действует программа "Я родился в Подмосковье" в рамках национального проекта "Демография", благодаря которой у семей есть выбор - получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор. Воспользоваться мерой поддержки можно в случае, если хотя бы один из родителей является гражданином РФ, а также свидетельство о рождении ребенка выдано органом ЗАГС Московской области.

Семьи, выбравшие подарочный набор, получают его в день выписки, в подарочной коробке есть все необходимое для первого года жизни малыша.