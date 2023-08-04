Экс-кикбоксер Эндрю Тейт, обвиняемый в торговле людьми, вышел из-под домашнего ареста

Суд "признал обвинения слабыми и косвенными", отметил блогер

БУХАРЕСТ, 4 августа. /ТАСС/. Экс-кикбоксер Эндрю Тейт, обвиняемый в создании организованной преступной группировки, торговле людьми и изнасиловании, освободился из-под домашнего ареста. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"Спустя 10 месяцев, из которых три я находился в тюрьме и семь - дома, после ареста активов на сумму €15 млн, дело было передано судье, который признал обвинения слабыми и косвенными. Я был освобожден из-под домашнего ареста, но должен оставаться на территории Румынии", - написал Тейт.

В конце декабря британский экс-кикбоксер и блогер Эндрю Тейт и его брат Тристан были задержаны в Румынии. В июне прокуроры направили их дело в суд. В обвинительном заключении отмечается, что в начале 2021 года они организовали ОПГ для торговли людьми на территории Румынии и других государств, в том числе США и Великобритании. Иностранцы соблазняли молодых женщин, перевозили их в изолированные дома в окрестностях Бухареста и подвергали сексуальной эксплуатации для изготовления порнографических материалов и торговли ими.

До сих пор были найдены семь пострадавших. По требованию прокуроров суд конфисковал у обвиняемых 15 участков и зданий в окрестностях Бухареста, в уездах Прахова и Брашов, а также 15 автомашин класса люкс, различные ценности и значительные денежные средства, в том числе в криптовалюте.