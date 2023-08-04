Зампред Госдумы предложил ввести экзамен для таксистов на знание Москвы

По словам Владислава Даванкова, испытание будет называться "Булгаковский экзамен"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести "Булгаковский экзамен" на знание города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фракции.

"Предлагаю Минкульту вместе с крупнейшими агрегаторами такси разработать курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора для водителей легковых такси. И ввести "Булгаковский экзамен" на знание города", - сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, приезжие таксисты совершенно не знают город, многие не ориентируются даже в историческом центре. "После атак беспилотников начались перебои с GPS и ГЛОНАСС, проблема усугубилась. Таксисты отказываются везти людей в центр, потому что не могут найти адрес без навигатора", - пояснил Даванков.

Вице-спикер отметил, что Михаил Булгаков прочно ассоциируется с Москвой, "его любовь к изучению города может быть примером для сдающих экзамен".

Парламентарий считает, что успешно сдавших экзамен таксистов можно отмечать в приложении специальным значком. "Для водителей это хороший стимул лучше изучать Москву, а для пассажиров - дополнительный комфорт и уверенность в качестве услуг", - заключил Даванков.