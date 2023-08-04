В Ленобласти эконадзор выявил источники химического запаха после многочисленных жалоб

Всего провели более 25 выездов, отобрали 13 проб воздуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили предполагаемые источники химического запаха в Ленинградской области, вблизи восточной части Санкт-Петербурга. Предположительно, ими могут являться МПБО-2 и ООО "Мебельная компания "Кристалл", сообщили в пресс-службе комитета эконадзора области.

"С 23 июля на зеленую линию эконадзора начали поступать многочисленные сообщения жителей Янино и близлежащих населенных пунктов о неприятном удушающем запахе в воздухе. Жители описывают его по-разному: химический, лекарственный, чаще - запах свалочных масс. <…> На сегодняшний день установлены два предположительных источника тяжелого запаха в Янино и окрестностях - завод МБПО-2 и ООО "Мебельная компания "Кристалл", - говорится в сообщении.

В результате в отношении СПб ГУП "Завод МПБО-2" как объекта федерального экологического контроля комитет направил обращения в территориальные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора для принятия мер. В отношении ООО "Мебельная компания "Кристалл" планируется провести внеплановую выездную проверку.

В комитете уточнили, что с 23 июля по 3 августа при ежедневных выездных обследованиях проводился мониторинг, чтобы установить места концентрации неприятного запаха и его возможных источников. Лаборатория экомилиции отбирала пробы для исследования при каждом случае выявления запахов. Было проведено более 25 выездов, в том числе в вечернее и ночное время, отобрано 13 проб воздуха. В результате исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили.