В Москве 4 августа городские службы проведут пять циклов аэрации из-за жары

Работы будут выполнятся до 20:00 каждые два часа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Городские службы в Москве проведут пять циклов аэрации из-за установившейся в столице жары. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов. В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) в цикличном режиме проводят полив проезжей части. Сегодня до пяти раз проведем аэрацию - работы выполняются до 20:00 каждые два часа. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - сказал Бирюков.

Как заверили в пресс-службе КГХ, службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. "С 21:00 до 06:00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на солнце", - заключили в комплексе.