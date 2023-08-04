В Подмосковье с начала года на горячую линию главврача поступило более 100 тыс. звонков

Ежедневно пациенты обращаются на нее около 1 тыс. раз

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. раз позвонили жители Московской области на горячую линию главного врача с начала года. По линии можно узнать информацию о работе поликлиник и записи к медспециалистам, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Горячая линия" главного врача позволяет жителям Подмосковья оперативно получить ответы на волнующие вопросы. Например, уточнить справочную информацию о работе поликлиники или стационара, о записи к специалистам и другие. С начала года на нее поступило уже 107 тыс. звонков, а ежедневно пациенты обращаются на нее около 1 тыс. раз", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что горячая линия доступна по номеру: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.