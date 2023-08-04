Путин разрешил бывшим росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках нацгвардии

Президент наделяется полномочиями устанавливать особенности поступления росгвардейцев на такую службу и ее прохождения при объявлении мобилизации, введении чрезвычайного и военного положения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий бывшим росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках национальной гвардии, а бывшим сотрудникам ОВД - заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" дополняется новой нормой, согласно которой при объявлении мобилизации бывшие росгвардейцы, обладающие специальными званиями полиции и пребывающие в запасе, направляются на службу в войска национальной гвардии на те же должности. При этом предлагается заранее приписывать находящихся в запасе росгвардейцев к частям, подразделениям и органам Росгвардии. Корреспондирующие изменения также вносятся в законы "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и "О войсках национальной гвардии РФ".

Президент РФ наделяется полномочиями устанавливать особенности поступления росгвардейцев на такую службу и ее прохождения при объявлении мобилизации, введении чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов. Отбор граждан для прохождения такой службы будет осуществлять Минобороны совместно с Росгвардией. При невозможности или отказе граждан от прохождения службы в Росгвардии они подлежат призыву на военную службу по мобилизации в обычном порядке.

Законом устанавливается, что в период действия военного или чрезвычайного положения, а также в период проведения контртеррористической и иных операций, выполнения задач в области теробороны, при вооруженном конфликте и в других критических по степени опасности для граждан и государства случаях на сотрудников ОВД могут быть возложены дополнительные обязанности. Такие сотрудники также могут быть переведены в другую местность или командированы в другое подразделение без их согласия.

Документ также разрешает лицам, ранее проходившим службу в органах внутренних дел и имеющим специальные звания, заключать краткосрочные (до одного года) контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Новые положения будут аналогичны действующим сегодня нормам о возможности заключать краткосрочные контракты на прохождение военной службы.

Запрет на размещение фото

Подписанный документ также дополняет закон "О войсках национальной гвардии РФ" новыми нормами, которые запрещают личному составу размещать в СМИ и в интернете фото, видео, иную информацию о себе, других росгвардейцах, в том числе уволенных со службы, а также о деятельности войск национальной гвардии. Росгвардейцам будет также запрещено публиковать данные о гражданском персонале войск национальной гвардии, информацию о членах семей и родителях (своих и других военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе уволенных), если это позволит "установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам".

Кроме того, им запрещается размещать в СМИ и интернете информацию, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии, данные о своей служебной деятельности и деятельности войск национальной гвардии.

Новые нормы также исключают существующий возрастной порог при поступлении на полицейскую службу в Росгвардию - сегодня для рядового и младшего начальствующих составов он составляет 35 лет, для среднего, старшего и высшего - 40 лет. Кроме того, новый закон позволяет сотрудникам Росгвардии, получившим ранения и награжденным госнаградами, по их желанию продолжать службу.

Помимо этого, регионы и муниципалитеты смогут выделять средства для реализации Росгвардией задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, сегодня такой порядок действует в отношении органов МВД.