В России уточнили ограничения по допуску к гостайне

Под гостайной в подписанном президентом законе подразумеваются защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий ограничения допуска лиц к государственной тайне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне становятся проживание его или его близких родственников за границей, а также наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом. Еще одним основанием для отказа в допуске к гостайне станет нарушение гражданином требований законодательства РФ о гостайне.

Новые нормы уточняют, что под гостайной в законе подразумеваются защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ. Документ также закрепляет в законе понятие "режим секретности" - под ним подразумевается совокупность требований, правил, организационных, технических и иных мер, направленных на сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

Устанавливается, что гражданин (или должностное лицо) при оформлении допуска к гостайне должен предоставить собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, в которой будут указаны сведения о нем и его близких родственниках. К близким родственникам предлагается отнести супругов, родителей, детей, в том числе усыновленных, усыновителей, а также всех братьев и сестер, в том числе неполнородных. Предоставление такой анкеты будет необязательным для граждан, призванных на военную службу или военные сборы. Кроме того, для таких граждан исключается добровольный порядок оформления допуска к гостайне.

Полномочия президента и правительства

Президент России сможет определять полномочия должностных лиц по обеспечению защиты гостайны и порядок обеспечения режима секретности в Администрации президента РФ. Речь идет в том числе о вопросах оформления, переоформления и прекращения допуска должностных лиц к гостайне, а также доступа к сведениям, составляющим гостайну, в администрации президента РФ. Кроме того, за главой государства закрепляются полномочия по решению вопросов выезда из страны работников администрации президента РФ, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне.

Правительство России при этом сможет устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска должностных лиц и граждан РФ к гостайне, вводить порядок обеспечения режима секретности в стране, а также издавать акты по вопросам, связанным с выездом россиян, допущенных к гостайне.

Документ также уточняет, что допуск к гостайне оформляется в особом порядке для сенаторов, депутатов Госдумы, депутатов региональных парламентов и судей. Такой доступ может быть предоставлен на период исполнения ими своих полномочий и только в случае необходимости доступа к сведениям, составляющим гостайну. Сейчас все депутаты, сенаторы и судьи на период исполнения ими своих полномочий допускаются к сведениям, составляющим гостайну.

Федеральная служба безопасности РФ наделяется правом выносить заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну.