Уточнены ограничения на выезд за рубеж лиц с доступом к сведениям особой важности

Согласно соответствующему закону, право гражданина РФ на выезд за рубеж может быть временно ограничено в случаях, если он имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок ограничения выезда из страны лиц, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он сохраняет действующие сегодня три формы допуска к гостайне должностных лиц и граждан: допуск к сведениям особой важности, совершенно секретным сведениям или секретным сведениям. Право гражданина РФ на выезд за рубеж может быть временно ограничено в случаях, если он имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями.

"Решение об ограничении права на выезд из РФ [лиц], осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях <…> принимается межведомственной комиссией по защите государственной тайны в порядке, установленном президентом РФ", - говорится в законе.

Устанавливается, что решения об ограничении права на выезд из РФ сенаторов и депутатов Госдумы будут принимать спикер СФ и председатель Госдумы соответственно. Решения о выезде за границу депутатов заксобраний и глав муниципальных образований будут приниматься председателем регионального парламента и главой субъекта РФ. Решения о выезде судей будут приниматься в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.

Решения об ограничении выезда иных граждан с доступом к гостайне будут приниматься "должностными лицами, наделенными соответствующими полномочиями, в порядке, определяемом правительством РФ". Закон также устанавливает, что выезд из России ряда граждан потребует предварительного уведомления Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.

Новый закон также устанавливает, в каких случаях лицам с доступом к гостайне могут разрешить краткосрочный выезд за пределы РФ: для экстренного лечения, в случае смерти за границей близкого родственника или в случае угрозы жизни и здоровью близкого родственника, а также для личного присутствия при получении наследства в другой стране. Эти обстоятельства должны быть документально подтверждены.