Силовики, МЧС и ЧОП смогут пресекать движение всех видов беспилотников

Сотрудники силовых ведомств ранее могли бороться только с воздушными беспилотниками

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит силовым структурам, МЧС и частным охранным предприятиям (ЧОП) пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотных аппаратов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в соответствии с законодательством сотрудники силовых ведомств могли бороться только с воздушными беспилотниками. Закон наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных, беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов. Кроме того, этим правом наделяются военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС РФ для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах, а также при ЧС.

Пресекать движение БПЛА смогут и сотрудники ЧОП. Перечень работников определит руководитель организации. Помимо них, таким правом будут обладать и сотрудники федеральной фельдъегерской связи для отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемой корреспонденции и технической документации.

Полиция, в свою очередь, сможет использовать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты "при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах". Кроме того, БПЛА могут быть использованы для фиксирования действий сотрудников полиции.

Для пресечения движения беспилотников разрешено подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления ими, а также воздействовать на их пульты управления. Кроме того, допускается повреждение или уничтожение объектов.