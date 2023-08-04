Для новых регионов до конца года закупят около 120 мусоровозов и 11 тыс. баков для мусора

В 2022 году Минприроды России передало в Мариуполь 72 единицы спецтехники: мусоровозы, бункеровозы, самосвалы, манипуляторы, ломовозы и 9,3 тыс. мусорных баков и бункеров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Спецтехнику, оборудование и баки для обращения с бытовыми отходами до конца года закупят и направят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Мы направляем деньги Российскому экологическому оператору, которому предстоит приобрести и направить на территории технику, которую специалисты на местах очень ждут. Субъекты уже направили нам заявки с перечнем необходимого оборудования: манипуляторы, бульдозеры, экскаваторы, тягачи. Больше всего потребность в мусоровозах - направим 121 единицу, и конечно, в контейнерах для сбора отходов - 11 451 контейнер запланировано приобрети и отправить регионам", - заявил глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2022 году Минприроды России передало в Мариуполь 72 единицы спецтехники: мусоровозы, бункеровозы, самосвалы, манипуляторы, ломовозы и 9,3 тыс. мусорных баков и бункеров.