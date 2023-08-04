В Москве в районе Внуково готовят к вводу в эксплуатацию спорткомплекс с двумя бассейнами

Проект будет включать бассейн 25 м на 8 дорожек, бассейн 10 м для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, тренажерный зал площадью 200 кв. м

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами на Изваринской улице в Москве готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в районе Внуково по адресу: улица Изваринская, владение 2. Готовность спорткомплекса "Пегас" оценивается на 98%. Сейчас на объекте завершается сборка мебели и технологического оборудования, проводятся пуско-наладочные работы. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 80%, на финальном этапе монтаж наружного освещения", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Проект будет включать: бассейн 25 м на 16 м на 8 дорожек, бассейн 10 м на 6 м для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, тренажерный зал площадью 200 кв. м, сопутствующие вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические помещения, буфет.

Как отметили в пресс-службе, облик будущего ФОКа будет лаконичным. Цветовое решение определено строгими оттенками - для отделки внешнего контура здания выбрали графитовый, бежевый и красный. Яркие элементы разнообразят и подчеркнут геометрию, а плавные линии по контуру здания будут напоминать арки, что придаст облику районного спорткомплекса изысканность, считают в департаменте.

"Внуково ассоциируется у жителей и гостей столицы с аэропортом, однако район, в котором проживают почти 25 тыс. человек, активно развивается не только благодаря транспортному хабу. В бывшем городке авиаторов построены новые станции метро, растут жилые кварталы, динамично идет благоустройство и озеленение территорий. Такие темпы развития столичных районов, несомненно, требуют создания современных спорткомплексов", - добавили в департаменте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что увеличение числа спортобъектов в Москве позволило более чем вдвое увеличить число жителей города, занимающихся спортом.