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Зону отдыха в парке "Сокольники" в Москве временно закрыли для купания из-за качества воды

Купание будет вновь разрешено только после получения результатов, подтверждающих соответствующее качество воды

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зону отдыха "Путяевский пруд №1", расположенную в парке "Сокольники" на востоке Москвы, временно закрыли для купания из-за несоответствия качества воды санитарным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"В связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха "Путяевский пруд №1" (Восточный административный округ), установлены знаки о запрете купания", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что купание будет вновь разрешено только после получения результатов, подтверждающих соответствующее качество воды. 

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