Посетители урбанфорума смогут сделать перепланировку "двушки" на стенде "Безопасный дом"

Стенд будет работать до 10 сентября

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" смогут выполнить перепланировку на макете реальной двухкомнатной квартиры на стенде "Безопасный дом". Передвигая или убирая подвижные детали, можно объединить помещения, сместить проемы или установить перегородки, а специалисты Мосжилинспекции помогут провести работу над ошибками, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"До 10 сентября на Фестивале городского хозяйства работает стенд "Безопасный дом" Мосжилинспекции, где можно испытать себя в роли жилищного инспектора. Посетители смогут сделать перепланировку типовой "двушки" в реальном размере и с минималистичным интерьером. Экскурсии с инспекторами для группы не более пяти человек проводятся в начале каждого часа, а самостоятельное обследование квартиры - в середине каждого часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попробовать найти и исправить нарушения можно не только в перепланировке, но и в содержании жилого помещения. Для этого нужно провести так называемый "инструментальный контроль" с помощью анемометра, пирометра, видеоэндоскопа и другого специализированного оборудования.

Кроме этого, инспекторы у стенда "Энергоэффективный потребитель" расскажут, как простыми способами уменьшить потребление энергии, получить субсидию на оплату ЖКУ, как правильно передавать показания счетчиков и на примере многоквартирного дома объяснят экономический эффект разумного потребления ресурсов.