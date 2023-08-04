В детских лагерях Подмосковья с начала лета отдохнули более 80 тыс. детей

В регионе работает 105 загородных лагерей и 6 палаточных

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Свыше 80 тыс. детей с начала лета отдохнули в детских оздоровительных лагерях, расположенных в Московской области. Всего в регионе в этом сезоне функционируют более 100 загородных и 6 палаточных лагерей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В детских лагерях Подмосковья с начала лета отдохнули свыше 80 тыс. детей, а сейчас на летних сменах находятся 20 тыс. ребят. Для наших юных посетителей работает 105 загородных лагерей и 6 палаточных", - привели в тексте слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

Отмечается, что для детей в лагерях организованы творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многое другое.