Минприроды разработало проект расчета экосбора для производителей товаров и упаковки

Чем экологичнее товар, тем меньше ставка, заявил глава ведомства Александр Козлов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минприроды России разработало методику расчета ставок сбора, который будут уплачивать производители товаров и импортеры за утилизацию отходов от использования товаров и упаковки. Соответствующий проект опубликован для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба ведомства.

"До сегодняшнего момента не только методики расчета экосбора не было, сами ставки не актуализировались шесть лет. Практически с момента введения в стране института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Подготовленная методика предлагает не просто привести базовые ставки в соответствие с экономическими реалиями, но также применять экологический коэффициент. То есть чем экологичнее товар, тем меньше ставка. Это позволит повысить долю использования вторичного сырья и ввести в оборот больше полезных фракций", - заявил глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Разработка методики предусмотрена законом о совершенствовании системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, который принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В соответствии с новым регулированием утилизировать отходы от использования упаковки будут обязаны ее производители. Рост нормативов по утилизации отходов от использования упаковки заложен постепенный: в 2025 году - 55%, в 2026 - 75%, и в 2027 году - уже 100%. Производитель может создать свои мощности по переработке, обратиться к утилизатору, либо уплатить экосбор. Эти средства пойдут на создание необходимой инфраструктуры для обращения с отходами - от баков для раздельного сбора отходов до заводов по их переработке.

"Базовые ставки предлагается рассчитывать по каждой группе товаров и упаковки. Для расчета экосбора будет применяться коэффициент, который учитывает сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации, востребованность извлекаемого вторичного сырья для производств, а также наличие технологической возможности утилизации. При этом будет учитываться и изменение физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании - то есть сколько циклов такое вторсырье может быть использовано", - рассказали в Минприроды.

С 1 января 2024 года в России начнет работу обновленная система расширенной ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.