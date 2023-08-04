На урбанфоруме в "Зарядье" открылась выставка финалистов фотоконкурса "Планета Москва"

Экспозиция будет работать до 31 августа включительно

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Выставка финалистов Х конкурса городской фотографии "Планета Москва" открылась в рамках Московского урбанфорума (МУФ-2023). Мультимедийный стенд находится в концертном зале "Зарядье", сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На огромном экране-кинотеатре гости Московского урбанистического форума смогут посмотреть множество знаковых объектов, появившихся за последние десятилетия, а также увидеть запечатленные фотографами захватывающие виды на город. В кинотеатре использованы гибкие экраны, для создания "эффекта погружения" гостей выставки", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что на экране кинотеатра представлены работы финалистов конкурса и победителей в специальных номинациях. В экспозицию включена фотозона с использованием мультимедийных технологий. У посетителей также будет возможность сфотографироваться с 3D-логотипом конкурса.

"Очень важно, что благодаря работам конкурсантов мы можем по-новому взглянуть на городскую среду, посмотреть на проекты жилых зданий, объектов спорта, образования, здравоохранения, культуры, а также увидеть транспортную инфраструктуру с необычного ракурса", - добавил Левкин.

Экспозиция будет открыта до 31 августа включительно. Церемония награждения победителей Х юбилейного конкурса городской фотографии "Планета Москва" состоится 12 августа в 12:00 в парке "Зарядье".

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.