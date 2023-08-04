СМИ: в Мадриде решили продлить ночное освещение культурных достопримечательностей

Как сообщила газета ABC, речь идет прежде всего о таких объектах культурного наследия, как Королевский дворец, Национальный музей Прадо, парк Кампо-дель-Моро, Центр искусств королевы Софии, Национальный археологический музей, Галерея Королевской коллекции и собор Альмудена

МАДРИД, 4 августа. /ТАСС/. Власти Мадрида решили продлить ночное наружное освещение культурных достопримечательностей для привлечения туристов. Об этом сообщила испанская газета ABC.

Речь идет, по ее данным, прежде всего о таких объектах культурного наследия, как Королевский дворец, Национальный музей Прадо, парк Кампо-дель-Моро, Центр искусств королевы Софии, Национальный археологический музей, Галерея Королевской коллекции и собор Альмудена.

Решение властей автономного сообщества связано с желанием привлечь туристов в столицу в летний сезон, обратить их внимание на здания и музеи, которые являются частью "культурного и художественного богатства" Испании. По их мнению, "иностранные граждане должны видеть культурные достопримечательности в лучших возможных условиях", несмотря на принятые год назад меры для экономии электроэнергии.

Ограничения затронули и декоративное освещение культурных объектов, витрин магазинов и общественных зданий. В мае Министерство экологического перехода и демографического вызова королевства сообщило, что стоимость электроэнергии в Испании стала второй по дороговизне в Европе из-за отсутствия возобновляемых источников энергии. Среднесуточная стоимость за МВт·ч составила €95,8.