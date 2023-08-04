Судебные приставы РФ за полгода добились выплат долгов по алиментам на 27,8 млрд рублей

Этот показатель на 7 млрд рублей больше, чем во втором полугодии 2022 года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские судебные приставы в первом полугодии этого года добились от должников выплат алиментов на 27,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"В первом полугодии 2023 года взыскано 27,8 млрд рублей алиментов, что на 7 млрд больше, чем во втором полугодии 2022 года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, превысила 87%", - сообщили в ФССП.

Тем самым, взыскание алиментов приставами в 2023 году продолжило рост - за весь 2021 год было взыскано алиментов на 32,9 млрд рублей, за 2022 год - 47,6 млрд рублей.

Кроме того, отметили в службе приставов, благодаря применению комплекса принудительных мер в рамках 5,1 тыс. исполнительных производств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения.