По данным опроса телеканала, за предоставление финансирования высказались 45% респондентов

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Более половины американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN.

Согласно исследованию, 55% респондентов заявили, что не следует выделять дополнительную помощь Киеву, за предоставление финансирования высказались 45% опрошенных. Опрос также показал, что 51% американцев считают, что Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

При этом большинство опрошенных (78%), отвечая на вопрос о том, какая именно нужна поддержка Киеву, назвали помощь в сборе разведданных, 53% указали на помощь в военной подготовке украинских военных. Только 17% респондентов считают, что в конфликте необходимо участие американских военных сил.

Опрос проводился с 1 по 31 июля среди 1 279 американцев. Погрешность составила 3,7 п.п.

1 августа газета Politico информировала, что Вашингтон может объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву в начале следующей недели. В последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена вошли "дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы" на $400 млн.

Как 25 июля заявил посол России в США Анатолий Антонов, действия Вашингтона, продолжающего накачку своих украинских марионеток оружием, находятся за гранью морали и здравого смысла. Дипломат убежден, что США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины и манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики.