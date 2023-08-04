В Петербурге новые электробусы станут зелеными

Уже поступивший транспорт перекрашивать не будут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Поступившие в Петербург электробусы не планируют перекрашивать в зеленый цвет, который стал победителем голосования среди горожан. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в городском комитете по транспорту.

"Никакие текущие электробусы перекрашивать не планируется. Весенний зеленый станет цветом только для новых машин", - говорится в сообщении.

4 августа на своей странице в социальных сетях губернатор города Александр Беглов сообщил об итогах голосования за цвет городских электробусов Петербурга.

"Подвели итоги опроса, который начали две недели назад. Тогда предложил вам выбрать цвет для новых электробусов. В опросе приняли участие почти 18 тыс. человек. Большинство высказались за "весенний зеленый" - цвет природы и, конечно, экологии", - написал он.

В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отметили, что зеленые электробусы разместятся в инновационном парке в производственной зоне "Ржевка". Они будут работать на маршрутах Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов. Первые машины прибудут в Петербург уже в следующем году.