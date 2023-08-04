Правительство Британии разорвало контакты с Greenpeace после протеста на крыше дома Сунака

Как сообщила газета The Daily Telegraph, "Greenpeace показал, что не является серьезной организацией"

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании прекратило контакты с международной природоохранной организацией Greenpeace (признана в РФ нежелательной) после того, как ее активисты в знак протеста против политики властей забрались на крышу частного дома премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на ведомственный источник.

"Greenpeace показал, что не является серьезной организацией, значит, мы не будем относиться к ней серьезно. Премьер-министр сделал для окружающей среды больше, чем все эти активисты вместе взятые", - сказал источник. По информации издания, глава ведомства Териз Коффи дала указание своим подчиненным отменить все запланированные встречи с представителями Greenpeace и отказаться от дальнейшего взаимодействия с ними.

Один из руководителей британского подразделения организации Уилл Маккаллум раскритиковал действия правительства Соединенного Королевства. По его мнению, правящая Консервативная партия рискует проиграть на следующих парламентских выборах, если не прислушается к общественности, которая "хочет решительных действий" по защите окружающей среды. "Акция, которую мы организовали вчера, была абсолютно мирной. Мы тщательно подошли к вопросу безопасности и удостоверились, что дома никого не было", - указал Маккаллум.

Протестная акция

3 августа активисты Greenpeace забрались на крышу особняка Сунака в деревне Кирби Сигстон на севере Англии и в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений закрыли фасад здания черным полотном. Самого премьер-министра дома не было - он вместе с семьей проводит отпуск в Калифорнии. Пятеро участников акции были задержаны, позднее полиция отпустила их под залог.

Двухэтажный особняк в Кирби Сигстон, который окружают обширные сады с озером, был построен в 1826 году. Сунак, сделавший успешную карьеру в инвестиционном бизнесе, приобрел его примерно за 1,5 млн фунтов ($1,9 млн по текущему курсу) еще до того, как решил заняться политикой в 2015 году. В Палате общин британского парламента он представляет избирательный округ Ричмонд, в состав которого входит упомянутая деревня.

Новые лицензии

Власти Соединенного Королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море осенью 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе. 31 июля канцелярия на Даунинг-стрит сообщила, что выдаст сотни новых лицензий на добычу нефти и газа.

По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом около 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар и США.

С 1 января 2023 года Великобритания прекратила импорт СПГ из России. Ранее на российский газ приходилось около 4% от общего объема потребления этого вида топлива в Соединенном Королевстве.