Число ограничений приставами выезда должников за рубеж выросло в 2023 году на 33%

Почти 15 млн должников были ограничены в этом праве в первом полугодии, сообщила ФССП

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти 15 млн должников были ограничены судебными приставами в праве выезда за рубеж в первом полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"В первом полугодии 2023 года Федеральной службой судебных приставов применялась мера понуждения в виде ограничения на выезд за пределы Российской Федерации в рамках более 14,7 млн производств", - информировали в ФССП. Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2022 года постановления о временном ограничении на выезд из РФ действовали в отношении 11 млн должников. Тем самым применение ограничения выезда в этом году выросло на 33%.

Как отметили в ФССП, в этом году с должников, к которым применялась эта мера, взыскано 79 млрд рублей, в том числе 12 млрд рублей алиментов.