В Реутове после работ по благоустройству открыли Аллею Славы

В частности, в сквере обустроили зону отдыха и детскую зону с игровыми элементами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Аллею Славы открыли на улице Победы в городском округе Реутов после проведения работ по благоустройству, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"Сегодня открываем Аллею Славы в Реутове. После проведенных работ по благоустройству на этом памятном для жителей месте появилось больше пространства для проведения общественных мероприятий. Территория стала более современной и функциональной, появились места для отдыха и прогулок с детьми. Мы надеемся, что этот сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для проведения досуга", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что сквер на улице Победы используется как мемориальное место с 1965 года - тогда здесь установили памятную доску с именами рабочих Реутовской фабрики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Позже доску заменили на мемориал с Вечным огнем.

Отмечается, что в рамках проводимых работ в общественном пространстве организовали новые транзитные пути, военные артефакты сгруппировали вдоль аллеи, а со стороны жилых домов сделали небольшую входную зону с информационным стендом, рассказывающем об истории сквера. В рамках реорганизации мемориальной площади имена погибших перенесли на серию вертикальных стел из нержавеющей стали и разместили их с двух сторон от часовни. Обновили постамент Вечного огня.

В министерстве добавили, что также в сквере обустроили зону отдыха и детскую зону с игровыми элементами. На территории оборудовали новые системы освещения и видеонаблюдения.