4 августа, 13:58
Военная операция на Украине

ФССП с начала года приостановила взыскания долгов с участников СВО на 14,5 млрд рублей

Приостановлено 125 тыс. исполнительных производств

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские судебные приставы в первом полугодии приостановили взыскания долгов по 125 тысячам производств в отношении участников специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"В этот период приостановлено 125 тыс. исполнительных производств на сумму 14,5 млрд рублей в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции", - сообщили в ФССП.

Ранее сообщалось, что за весь предыдущий год по заявлениям военнослужащих и членов их семей о приостановлении взысканий были приостановлены более 300 тыс. исполнительных производств на 27 млрд рублей. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация