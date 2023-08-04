ФССП с начала года приостановила взыскания долгов с участников СВО на 14,5 млрд рублей

Приостановлено 125 тыс. исполнительных производств

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские судебные приставы в первом полугодии приостановили взыскания долгов по 125 тысячам производств в отношении участников специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"В этот период приостановлено 125 тыс. исполнительных производств на сумму 14,5 млрд рублей в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции", - сообщили в ФССП.

Ранее сообщалось, что за весь предыдущий год по заявлениям военнослужащих и членов их семей о приостановлении взысканий были приостановлены более 300 тыс. исполнительных производств на 27 млрд рублей.