4 августа, 13:56

Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Александр Колбасов/ ТАСС
© Александр Колбасов/ ТАСС

Их будут привлекать к общественно полезной трудовой деятельности с учетом возрастных и психофизических особенностей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон об образовании и дополняет представленный в нем перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности. Привлекаться к ней школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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