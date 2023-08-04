4 августа, 13:57

Выпускники российских школ снова начнут получать серебряные медали

Их получат выпускники, окончившие школу всего с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали "За особые успехи в учении" II степени - серебряные медали. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в стране наравне с золотыми медалями, которые выдаются круглым отличникам, будут вручаться и серебряные. Их получат выпускники, окончившие школу всего с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично".

Практика награждения школьников серебряными медалями была упразднена в 2014 году. С тех пор за успехи в учении награждались только отличники, которым вручались золотые медали. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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