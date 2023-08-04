Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выселением российских детей из лагеря в Турции

Служба призвала родителей пострадавших несовершеннолетних обратиться в территориальные органы ведомства за помощью в составлении претензий в адрес туроператора

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор взял ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря на контроль, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Служба призывает родителей пострадавших несовершеннолетних обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор "Колибри Тур" не оплатил для них отель.