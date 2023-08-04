Собянин: ЦОДД получил 50 электроавтомобилей "Москвич 3е"

До конца 2023 года на них планируют установить мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства получил 50 электрических автомобилей "Москвич 3е". Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"За движением в Москве будут следить электрические кроссоверы "Москвич 3е". Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями. До конца года планируем установить на них мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД: парковки, превышения скорости, проезда по обочине и выделенным полосам", - написал мэр.

Он подчеркнул, ЦОДД патрулирует московские улицы круглосуточно и без выходных. "Переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума. Кроме того, это надежная машина с запасом хода до 410 км на одной зарядке", - заключил Собянин.