В Волгограде впервые за 1,5 года заработал фонтан "Детский хоровод"

По данным прокуратуры региона, конструкция по-прежнему нуждается в ремонте

ВОЛГОГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Работу фонтана "Детский хоровод" в Волгограде, на открытие которого 10 лет назад приезжал президент России Владимир Путин, возобновили впервые за 1,5 года после того, как суд обязал местную мэрию отремонтировать конструкцию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Решением Центрального районного суда Волгограда иск прокуратуры удовлетворен, на муниципалитет возложена обязанность в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу выделить финансирование и провести работы по ремонту фонтана "Детский хоровод". Сегодня работа фонтана возобновлена. Но наши требования касались ремонта, так что будем контролировать фактическое исполнение", - сказали в пресс-службе, отметив, что несмотря на возобновление работы, конструкция все еще нуждается в ремонте.

Ранее прокуратура Волгограда подала иск в суд на администрацию города о приведении фонтана "Детский хоровод" в надлежащее техническое и эстетическое состояние. Надзорная проверка показала, что фонтан является собственностью муниципалитета, на протяжении более 1,5 лет не эксплуатируется. При этом его чаша частично разрушена и находится в нерабочем состоянии, у объекта имеются многочисленные внешние дефекты.

О фонтане

Фонтан "Детский хоровод" установили в Сталинграде в 1930 году, он представлял собой композицию из шестерых детей - трех мальчиков и трех девочек, взявшихся за руки и танцующих вокруг крокодила. Здесь же сидели несколько лягушек, изо рта которых били водяные струи. Это была скульптурная импровизация на известное стихотворение Корнея Чуковского "Краденое солнце". Знаменитым сталинградский фонтан стал после снимков военного фотокорреспондента ТАСС Эммануила Евзерихина. Снимки были сделаны 23 августа 1942 года, сразу после воздушного налета фашистской авиации. Эти фотографии были напечатаны в газетах и журналах многих стран мира, благодаря чему фонтан приобрел мировую славу как символ разрушенного, но непобежденного Сталинграда.

Точная копия скульптурной композиции в ее первоначальном виде была установлена в августе 2013 года на своем историческом месте на Привокзальной площади. В торжественной церемонии открытия фонтана принял участие президент России Владимир Путин, а также ветераны Сталинградской битвы и представители Всероссийского мотоклуба "Ночные волки", которые выступили инициаторами восстановления скульптуры.