4 августа, 14:37

Один из крупнейших зоопарков на юге Франции закрыли из-за угрозы пожаров

В департаменте Монпелье объявили красный уровень погодной опасности

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Монпелье (департамент Эро на юге Франции) приняли решение закрыть зоопарк площадью 80 га из-за угрозы лесных пожаров. Об этом сообщило интернет-издание Actu.

Как отмечает новостной портал, из-за объявленного красного уровня угрозы возникновения лесных пожаров "закрыт зоопарк, а также запрещено посещение горного массива Гардиоль". Кроме того, на дежурство мобилизованы дополнительные подразделения пожарных. Наблюдение за возможными очагами огня ведется с вертолетов, указывает издание.

Накануне более 800 человек были срочно эвакуированы из коммуны Сен-Лоран-д'Эгуз (департамент Гар на юге Франции), где пожар охватил популярный кемпинг.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи. 

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