Путин подписал закон, отменяющий норму о независимых службах защиты прав пациентов ПНИ

Защитой права пациентов психиатрических клиник, как следует из документа, теперь будут заниматься органы госвласти, омбудсмены, Общественная палата, общественные наблюдательные комиссии, государственные юридические бюро и адвокаты, общественные объединения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упраздняющий норму о создании в стране независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вносит изменения в закон о психиатрической помощи и исключает из него положение, предусматривающее создание независимых служб защиты прав пациентов с психическими расстройствами.

Ранее российское законодательство устанавливало, что государство должно создавать независимую от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья службу защиты прав пациентов в психоневрологических интернатах. Представители этой службы защищали права пациентов, принимали их жалобы и заявления, которые впоследствии обсуждались с руководителями соответствующих медорганизаций либо направлялись в зависимости от их характера в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд. Принятый закон отменяет эту норму.

Защитой права пациентов психиатрических клиник, как следует из документа, теперь будут заниматься органы госвласти, омбудсмены, Общественная палата, общественные наблюдательные комиссии, государственные юридические бюро и адвокаты, общественные объединения.

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Помимо этого, документ закрепляет за Минздравом полномочия по определению списка отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, а также вредными и опасными условиями труда, для привлечения к которым граждане должны будут проходить психиатрическое освидетельствование.

Устанавливается также, что лица, госпитализированные в психиатрическое учреждение, наделяются правом на подачу жалоб и обращений в госорганы, на получение писем и посылок без цензуры, а также на прием посетителей и использование телефонов и иных средств связи. Однако в интересах здоровья пациентов решением лечащего врача или заведующего отделением эти права могут быть ограничены. Порядок принятия решения об ограничении прав пациентов будет устанавливаться правительством РФ.

Кроме того, закон предусматривает создание комиссий по рассмотрению вопросов о приеме граждан в стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами, временном выбытии, переводе и выписке из них.

Документ также определяет основания для временного выбытия из таких организаций на срок, превышающий 24 часа. К ним будут относиться заявление лица, временно выбывающего из организации, и гражданина, обязующегося оказывать ему необходимую помощь.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.