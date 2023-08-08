История тюменской нефти: искусство

Как промышленное освоение Западной Сибири повлияло на живопись, литературу и кинематограф, а нефть стала полноправным объектом искусства

В июле в Тюменской областной Думе экспонировались 24 картины Любови Маковской, которая при написании полотен, кроме традиционных красок и белил, использует сырую нефть. Она, кстати, более экологична, чем масляная краска. Но сохнет гораздо дольше и требует особого мастерства. Главные сюжеты - работа нефтяных промыслов, будни геологов, хрупкость северной природы. По словам художницы, ее обращение к нефти связано с десятилетним периодом проживания в Сургуте.

Так называемому феномену нефти в искусстве уделялось и уделяется особое внимание. Сотни художественных полотен, произведений литературы и кино посвящены нефтедобыче и геологии, а образы героев-нефтеравзедчиков стали одними из центральных в советском искусстве второй половины ХХ века. Слишком велико было желание осмыслить влияние освоения природных богатств Западной Сибири на общество, конкретного человека, окружающую среду. Что привнесла в искусство индустриальная тюменская революция, читайте в материале ТАСС.

Художники работали вместе с нефтяниками

В первой половине ХХ века в Советском Союзе в творчестве художников-конструктивистов и представителей авангардистских течений приобрел популярность индустриальный пейзаж. Нефть была региональным и локально маркированным культурным концептом, что создало своеобразие западносибирского индустриального пейзажа. Самыми частыми объектами "нефтяного" искусства были промышленное оборудование, газопроводы, нефтехранилища, буровые вышки, сами геологи, нефтяники и работники транспорта, их трудовые будни, а также коренное население Севера.

Искусство играет важную идеологическую роль, и художник в этой системе становится документалистом, а картины, кино и произведения литературы - важными историко-этнографическими документами эпохи. Творцы со всей страны съезжались на всесоюзные стройки, чтобы запечатлеть эти крупнейшие события.

Масштабными культурными преобразованиями отмечены 1960-80-е годы. Когда первые фонтаны нефти ударили один за другим из-под земли в нефтеносных районах Тюменской области, Союз художников СССР с региональными отделениями в городах Западной Сибири начал создавать творческие группы для работы на новых точках индустрии. Возможность жить и трудиться вместе с нефтяниками и геологами придавала особую убедительность произведениям художников-реалистов.

Среди представителей Тюменской области можно отметить работы Михаила Бронникова из Югры, например триптих "Тайга тюменская" (1964 год), и Владимира Гаврилова - "Сквозь тайгу и болота" (1964 год). В их картинах фокус внимания направлен на отдельные сюжеты из жизни нефтедобытчиков: транспортировку нефти или бурение скважин.

Многие авторы из других регионов страны также обращались к теме нефти, среди них Герман Завьялов, Александр Шумилкин, Георгий Кичигин, Михаил Омбыш-Кузнецов, Владимир Емельянов, Николай Чарухин, Юрий Хухров, Анатолий Плахов, Наталья Захарова и другие. Их работы можно найти в собрании Музея геологии, нефти и газа (6+) в Ханты-Мансийске и коллекциях музеев Тюменской области.

Переосмысление "нефтяной" темы

Художник Геннадий Райшев во время открытия выставки © Иван Сапожков / ТАСС

Художники из числа коренного населения тоже считали важным высказать свое мнение. Благодаря трепетному отношению и взгляду на индустриальную революцию изнутри они смогли показать обратную сторону этого процесса. Нефтегазовая индустриализация, несомненно, изменила жизнь аборигенов: нефтяное освоение территорий Севера повлияло на сокращение оленьих пастбищ, эрозию почвы, заболачивание рек и сокращение коренного населения. Об этом повествуют работы хантыйского художника Геннадия Райшева: "Нефть Севера" (1967 год), "Плач гагар" (1969 год), "Сургут. Новое наступает" (1969 год) и другие.

В конце 1980-90-х в искусстве началось радикальное переосмысление "нефтяной" темы, происходит переход от воспевания индустриальной революции к ее критике и воссозданию утраченной естественности. Соединение на картинах индустриальной техники и архаичных мифологических фольклорных образов становится отличительной чертой "нефтяного" искусства конца ХХ века.

Яркими представителями нового витка в искусстве стали Александр и Галина Визели из Тюмени. Они отразили в своих работах влияние нефтедобычи на жизнь коренных народов. Триптих Александра Визеля "Недра Сибири" (2003 год) объединяет в себе изображение драгоценностей и полезных ископаемых, залегающих глубоко под землей и в Уральских горах, жизни коренных народов Севера, промышленных труб и нефтяного оборудования.

"Раньше мы имели миф о человек-герое, покорителе природы. Сейчас это друг природы, это человек, который культивирует уже не только землю, он культивирует свою душу, общество и делает это рука об руку с природой. Он понимает, что есть масса экологических проблем, множество социальных вызов. Но все это происходит без агрессии по отношению к природе. Речь идет о новой этике обращения с природой. И это одна из важнейших тем, к которой обращается современное искусство", - считает главный научный сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения (ТМПО) Данил Шарохин.

"Тюмения" в кинематографе и литературе

Выезд работников магазина "Книги" на нефтепромысел © Иван Сапожков/ ТАСС

Судьбы первопроходцев в нефтяном освоении Сибири, геологов и ученых легли в основу стихов, очерков, книг, кино и документальных лент. Вместе с открытием нефтяных и газовых месторождений в отечественном кинематографе, начиная со второй половины 1970-х годов, появляется принципиально новое направление - "большая нефть" Западной Сибири. На экраны выходят "Северный вариант" (1974 год) Ольгерда Воронцова, "Безотцовщина" (1976) Владимира Шамшурина и киноэпопея Андрея Кончаловского "Сибириада" (1978), которая повествует об истории геолога Фармана Салманова.

Помимо художественного кино, в 1970-е годы вышел ряд документальных кинолент. Свердловская студия кинохроники с 1968 по 1979 год выпустила несколько документальных фильмов, повествующих о природных богатствах Тюменской области, о работе геологоразведчиков и нефтяников: "Тюменский меридиан" (1968 год), "Страна наша Тюмения" (1974 год), "Сибирское притяжение" (1978 год). Последним в этой серии стал фильм "Край, устремленный в будущее" (1979 год).

Тюменским нефтегазовым богатствам посвящали свои стихотворения Андрей Вознесенский - "Испытание болотохода" (1967 год) и Владимир Высоцкий - "Тюменская нефть", "Революция в Тюмени" (1972 год).

Начиная с 1970-х годов Союз писателей СССР организовывал Дни советской литературы в Тюмени и устраивал для их участников поездки по северным маршрутам, которые включали встречи с газодобытчиками и нефтедобытчиками. Участниками дней литературы становились известные писатели и поэты, представлявшие все советские республики: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Леонид Мартынов, Евгений Долматовский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Антонина Коптяева, Илья Френкель, Сергей Смирнов, Виктор Боков, Берды Кербабаев, Вадим Очеретин, поэтессы Лариса Васильева и Ирина Озерова, татарский поэт Заки Нури, поэты Николай Петренко, Василий Пухначев, Алексей Смольников.

Дни советской литературы в Тюменской области © Иван Сапожков/ ТАСС

Ответственным секретарем Тюменской областной писательской организации в 1963 году был назначен тюменский писатель Константин Лагунов, руководивший ей 20 лет и создавший целую школу творческих семинаров, которая многим помогла выйти на самостоятельную литературную стезю. Лагунов написал один из главных романов о нефтяном освоении Сибири - "Ордалия" (1970 год), а также роман "Одержимые" (1974 год). Его произведения полны ярких, впечатляющих картин сибирской природы, персонажей с цельными характерами. Еще один тюменский писатель Валерий Поволяев в повестях "Трасса" (1976 год), "Отряд" (1977 год) описал жизнь геологов и нефтяников в сибирской тайге.

Тема, которую затрагивал в своих работах Геннадий Райшев - о взаимодействии между коренным населением и нефтяниками во времена освоения Севера, нашла свое отражение в повестях и рассказах хантыйского писателя Еремея Айпина. Он делится мудростью своего народа и учит соблюдать баланс между недропользованием, освоением новых территорий и сохранением их самобытной среды.

Нефть как изобразительное средство

В ХI веке новым направлением стала живопись нефтью. Ее цвет отличается в зависимости от месторождения: от коричневой до изумрудно-зеленой. Этот материал в качестве изобразительного средства в России используют художники Андрей Молодкин, Николай Наседкин, Антон Чумак, Любовь Маковская, Альфея Мухаметова. Работы последней художницы выполнены с использованием нефти с месторождений Мегиона, откуда она родом. Считается, что картины, написанные нефтью, в состав которой входит более тысячи различных веществ, в основном жидких углеводородов, имеют особую энергетику. Они создаются природными красками и требуют специфической техники. Но сложности оправданы: нефть придает картинам особый блеск.

Сейчас ТМПО, используя современные технологии, популяризует знание об истории тюменской нефтедобычи среди молодежи в надежде вдохновить новое поколение на освоение профессии в нефтегазовом секторе. Только за последние годы ТМПО организовало несколько крупных проекты. Это "Большая тюменская нефть" - выставка, представляющая собой фотолетопись исторических событий 1950-1970-х годов, когда в Тюменской области были открыты крупнейшие в России запасы нефти и газа. Была организована экспозиция "Путь героев. 75 лет Тюменской геологии", которая рассказывает о целой эпохе подвигов со своими первопроходцами и лидерами. А также состоялась выставка "Вызов", которая посредством клиповой и мультимедийной подачи дает возможность углубиться в этапы освоения, общую картину исследований, истории и добычи нефти и газа, узнать об отдельных личностях с дополнением из артефактов из коллекций музейных собраний "Картография", "Приборы", "Геология", "Живопись".

Искусство помогает переосмыслить роль индустрии

Главный научный сотрудник ТМПО Данил Шарохин:

- У нас регулярно проходят мероприятия, экспозиции, различные перформансы и инсталляции на тему будущего, прошлого и настоящего Тюменской области. Искусство помогает переосмыслить роль индустрии в становлении региона. Чаще всего посетителями музея становятся школьники и студенты. Мы очень надеемся, что они вдохновятся увиденным и, быть может, это сподвигнет их к тому, чтобы стать причастными к какой-то глобальной миссии. Ведь "новая нефть", "новые месторождения" в постиндустриальную эпоху - это уже не природные ресурсы, это умы и идеи наших юных и креативных жителей, специалистов научного и IT-секторов, которые сейчас задают новые смыслы и тренды.

Особая роль тюменской земли

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

- Трудовые свершения тюменских первооткрывателей отражены во многих сферах искусства: живописи, литературе, музыке, кинематографе, скульптуре. Произведения, запечатлевшие их подвиги, позволяют погрузиться в историю освоения нефти и газа в условиях сурового Севера, оценить вклад героев того времени в становление отрасли, понять, как и чем они жили, о чем мечтали и почему посвятили свою жизнь геологии, нефте- и газодобыче. Индустриальные пейзажи, буровые вышки, геологические экспедиции, месторождения, портреты основателей нефтегазового комплекса Тюменской области - Рауля-Юрия Эрвье, Фармана Салманова, Виктора Муравленко, поверивших в перспективы региона, - говорят о значимости событий великой эпохи освоения Севера.

"Нефтяная" тема нашла отражение в литературе и публицистике. Тюменский писатель Константин Лагунов посвятил нефтегазовой эпопее романы "Ордалия", "Больно берег крут", "Бронзовый дог". Прозаик Валерий Поволяев рассказал о первых шагах разведчиков и буровиков в сибирской тайге в таких повестях, как "Таежный моряк. Двенадцатая буровая", "Трасса", "Отряд". Пьесы сибирского драматурга Зота Тоболкина о жизни геологов, широте и многогранности сибирской души ставили и показывали по всему Советскому Союзу. О регионе в период нефтяного освоения глазами ребенка писал прославленный тюменский автор Владислав Крапивин. И таких примеров много. Все они подтверждают особую роль тюменской земли, мужественных людей, открывших ее природные богатства, в развитии страны.

