В Минздраве ЮАР назвали ядерную медицину новым направлением работы БРИКС

Официальный представитель ведомства Фостер Мохале отметил установление цели с помощью ядерных медицинских технологий способствовать предотвращению и снижению риска смерти от онкологических заболеваний

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Ядерная медицина, направленная на борьбу с онкологическими заболеваниями, становится одним из важных направлений совместной работы специалистов стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил ТАСС официальный представитель Минздрава ЮАР Фостер Мохале в завершающий день встречи министров здравоохранения в южноафриканском Дурбане.

"Министры здравоохранения БРИКС договорились открыть новое направление сотрудничества - ядерную медицину, - отметил Мохале. - Поставлена цель с помощью ядерных медицинских технологий способствовать предотвращению и снижению риска смерти от онкологических заболеваний. Одновременно достигнута договоренность создать исследовательскую сеть стран БРИКС в целях борьбы с туберкулезом".

Мохале добавил, что министры подробно обсудили и вопрос о создании общей интегрированной системы раннего предупреждения эпидемий инфекционных заболеваний. Они также договорились расширить обмен знаниями в области традиционных направлениях медицины.

Заседание министров здравоохранения стран БРИКС, в котором принял участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, проходит в рамках подготовки саммита объединения. Он состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.