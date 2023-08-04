Памятник святителю Симеону и князю Михаилу Тверскому изготовят к ноябрю

В основу сюжета композиции легло утверждение проекта первого Спасо-Преображенского собора в Твери в 1285 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Памятник, посвященный беседе первого Тверского епископа Симеона с молодым князем Михаилом Тверским, будет отлит из бронзы к ноябрю. Его установят на площади у Спасо-Преображенского собора в Твери, сообщил ТАСС заслуженный художник РФ, скульптор Юрий Хмелевский.

"К 1 ноября памятник будет готов. Перед установкой должны сделать постамент. Высота фигуры сидячего Симеона - 2 м 50 см, мальчик - повыше. В скульптурной терминологии это называется "полторы человеческой натуры". Так памятник будет хорошо просматриваться на площади перед собором", - сказал автор скульптуры.

Первый Спасо-Преображенский собор в Твери был заложен в 1285 году князем Михаилом Тверским и первым Тверским епископом Симеоном. В основе сюжета скульптурной композиции - утверждение проекта этого храма. "Михаилу Тверскому тогда было 14 лет. По сюжету он держит проект, на котором изображен будущий храм, а Симеон, сидя на валуне, его утверждает", - пояснил Хмелевский.

В течение полугода скульптор работал над первоначальной формой будущего памятника, в ближайшее время скульптура будет отлита из бронзы.

Тверской Спасо-Преображенский кафедральный собор был заново воссоздан на месте первого каменного собора на северо-востоке Руси, построенного после татаро-монгольского нашествия. Здесь покоились мощи князя Михаила Тверского. В XVII веке собор был разрушен из-за пожара, но практически сразу воссоздан. В апреле 1935 года Спасо-Преображенский собор был взорван.