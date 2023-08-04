В Карелии ввели карантин после выявления первого случая птичьего гриппа

Срок ограничений составит 21 день

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу ввели на территории Карелии после выявления РНК вируса в помете утки. Эпизоотический очаг - участок, прилегающий к акватории реки Неглинки в районе парка 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске, говорится в указе, опубликованном на сайте регионального правительства.

"Ввести с 4 августа 2023 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц [ВГП] на территории Республики Карелия. Определить местом нахождения источника и факторов передачи возбудителя ВГП территорию участка, прилегающего к акватории реки Неглинки в районе парка 50-летия Пионерской организации Петрозаводского городского округа", - говорится в документе.

По данным пресс-службы правительства Карелии, доступ к очагу временно закроют до отмены ограничений. По ветеринарным правилам этот срок составит 21 календарный день. На участок будут допускаться только специалисты, привлеченные к ликвидации источника возможного заражения.

Территория в радиусе 5 км от границ очага будет считаться угрожаемой зоной. Там ввели запрет на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовку птичьих кормов, выгульное содержание птиц. Ветеринарные врачи уже начали обходы личных хозяйств в обозначенном радиусе, где содержится домашняя птица. Их цель - проведение клинического осмотра и взятие проб биологического материала.

При необходимости можно провести бесплатную вакцинацию домашней птицы - глава Карелии Артур Парфенчиков дал соответствующее поручение Минсельхозу республики. Также рейды по охотугодьям поручили провести Минприроды республики.

Ранее Минсельхоз региона сообщал о том, что при мониторинге территории парка трупы птиц не обнаружены, а карантинные посты сняты. Также глава Карелии писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что очаг высокопатогенного гриппа птиц на берегу Неглинки ликвидирован, а мониторинг ситуации продолжится в течение 21 дня.

О выявлении гриппа

О первом случае выявления птичьего гриппа в Карелии сообщили в четверг. РНК вируса гриппа А обнаружили в помете утки на берегу реки Неглинки в парке 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске. При исследовании новых проб, взятых в городе, вирус не обнаружили. Прошлые пробы отправили на повторное исследование. Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировали.