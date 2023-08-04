В Словении объявили красный уровень опасности из-за ливней

В стране ожидаются дальнейшие подъемы уровня воды и разливы водотоков

ЛЮБЛЯНА, 4 августа. /ТАСС/. Агентство по охране окружающей среды Республики Словения объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за ливней. Об этом в пятницу сообщает Словенское агентство печати (STA).

Отмечается, что красный уровень опасности, который будет действовать до полуночи, был объявлен в связи с продолжительными ливнями, из-за которых ожидаются дальнейшие подъемы уровня воды и разливы водотоков. По данным агентства, в некоторых районах северной, северо-западной и центральной Словении уже выпало более 140 мм осадков. В некоторых местах это соответствует среднемесячному показателю.

Как указывает STA, из-за сильных дождей и наводнений многие дороги и некоторые участки автомагистралей закрыты по всей стране. Ситуация резко меняется, затопляются новые районы. Водителей просят следить за ситуацией на дорогах и корректировать стиль вождения.