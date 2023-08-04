4 августа, 15:22

В Словении объявили красный уровень опасности из-за ливней

В стране ожидаются дальнейшие подъемы уровня воды и разливы водотоков

ЛЮБЛЯНА, 4 августа. /ТАСС/. Агентство по охране окружающей среды Республики Словения объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за ливней. Об этом в пятницу сообщает Словенское агентство печати (STA).

Отмечается, что красный уровень опасности, который будет действовать до полуночи, был объявлен в связи с продолжительными ливнями, из-за которых ожидаются дальнейшие подъемы уровня воды и разливы водотоков. По данным агентства, в некоторых районах северной, северо-западной и центральной Словении уже выпало более 140 мм осадков. В некоторых местах это соответствует среднемесячному показателю.

Как указывает STA, из-за сильных дождей и наводнений многие дороги и некоторые участки автомагистралей закрыты по всей стране. Ситуация резко меняется, затопляются новые районы. Водителей просят следить за ситуацией на дорогах и корректировать стиль вождения. 

Теги:
Словения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация